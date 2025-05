Por que não vingou? Comentaristas debatem má fase do Atlético-MG

Finalista da Libertadores e da Copa do Brasil em 2024, o Atlético-MG é apenas o 10º colocado do Brasileirão e só venceu uma partida (de quatro) Sul-Americana. No Fim de Papo, Alicia Klein e Bira debateram o momento turbulento da equipe mineira.

O Atlético-MG foi derrotado ontem (8) pelo Deportes Iquique (CHL) e caiu para o segundo lugar do Grupo H da Sul-Americana. A equipe soma cinco pontos em quatro jogos e está atrás do Cienciano (6). Caracas (5) e Iquique (4) completam a chave.

Alicia: Problema é tático e não técnico

O Galo tem problemas sérios nesta temporada que eu tenho dificuldades de explicar do ponto de vista técnico. Acho que é muito mais uma falta de encaixe tático, que o Cuca não consegue resolver. A qualidade técnica do Galo está lá.

Alicia Klein

Bira: Elenco é desequilibrado

Além de confuso taticamente, o Galo está desequilibrado. Tem muito mais qualidade ofensiva do que defensiva. Hoje, o Galo foi com Igor Gomes e Rubens como volantes. E a gente viu um buraco no meio-campo. [...] Falta um pouco de organização tática, mas acho [o elenco] desequilibrado.

Bira

