Playoffs da NBA: Cavaliers vencem Pacers e acirram série

Nesta sexta-feira, o Cleveland Cavaliers venceu o Indiana Pacers, fora de casa, por 126 a 104, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis (EUA). Com o triunfo, os visitantes diminuíram a vantagem do rival para 2 a 1 na série melhor de sete da segunda fase dos playoffs da NBA.

O destaque da partida foi o armador norte-americano Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Ele anotou 43 pontos e nove rebotes, ficando próximo de um duplo-duplo.

A série continua em Indianápolis, e o jogo 4 será realizado no Gainbridge Fieldhouse neste domingo, às 21h (de Brasília). Na quinta partida, o confronto volta a Cleveland. Com o mando dos Cavaliers, a bola sobe na próxima terça-feira, com horário a definir. Se necessário, os duelos 6 e 7 ocorrerão na próxima quinta, em Indianápolis, e no dia 18 de maio, em Cleveland, respectivamente.

O jogo

Em primeiro quarto parelho, nenhuma equipe conseguiu sair com a liderança. Os Pacers e os Cavaliers focaram as táticas em seus pivôs, que tiveram grande batalha no início da partida. Myles Turner, do lado dos mandantes, fez 12 pontos, enquanto Evan Mobley, dos visitantes, contribuiu com dez. O placar no período inicial foi de 32 a 32.

Entretanto, os Cavaliers dominaram o segundo quarto. Guiados pelo armador Donovan Mitchell, que marcou onze pontos, a franquia de Cleveland foi à frente do placar, que encerrou 66 a 45 para os visitantes.

Na volta do intervalo, os Pacers não conseguiram reagir e os Cavaliers mantiveram sua vantagem. A dupla Evan Mobley e Donovan Mitchell combinou para 18 pontos e o período se encerrou com 97 a 79 para a franquia de Cleveland.

Apesar de sofrer pressão no último quarto, o Cleveland Cavaliers teve ótimo trabalho defensivo e sacramentou a primeira vitória na série. O placar final foi de 126 a 104.