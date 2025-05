Patricky Pitbull mede forças com Arman Tsarukyan em luta de grappling na Rússia

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, Patricky 'Pitbull' Freire vai duelar contra Arman Tsarukyan, primeiro colocado no ranking até 70 kg do UFC. O confronto, no entanto, não será disputado sob as regras do MMA, modalidade na qual ambos estão acostumados a competir, mas, sim, no grappling.

A luta de grappling entre Patricky Pitbull e Arman Tsarukyan, que será disputada em peso casado, está marcada para acontecer no dia 31 de maio, no 'ADXC 10', em Moscou, na Rússia. O anúncio do combate foi feito pela própria organização do evento, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Ativo fora do UFC

Apesar de ocupar a liderança do ranking dos leves no UFC, Tsarukyan parece ter perdido prestígio dentro da organização, principalmente depois de ter desistido de desafiar o campeão Islam Makhachev na véspera da disputa entre eles, que estava marcada para 18 de janeiro deste ano, após sofrer uma lesão. Desde então, o armênio vem sendo preterido pela entidade das negociações pela próxima luta de título na categoria e ainda aguarda pela definição do seu futuro.

Enquanto isso não acontece, o peso-leve tenta se manter ativo fora do Ultimate. Na última semana, por exemplo, Arman Tsarukyan derrotou Makasharip Zaynukov em uma luta de grappling no Karate Combat 54, realizado em Dubai (EAU). Agora, o georgiano terá mais um desafio no grappling, desta vez contra o brasileiro Patricky Pitbull, faixa-preta de jiu-jitsu e com uma extensa carreira no MMA.

À espera da GFL

Por sua vez, Patricky Pitbull também aguarda seu próximo passo no MMA. Depois de ficar livre no mercado e assinar com a Global Fight League, o ex-campeão do Bellator viu a nova liga cancelar seus primeiros eventos programados - em função da saída de investidores - e agora fica à espera de uma definição sobre o futuro da 'GFL'.

