Papa Leão XIV: fim do conclave anima torcida do Corinthians nas redes sociais; entenda

O fim do conclave que indicou o americano Robert Francis Prevost como novo papa, cujo nome de santidade é Leão XIV, mexeu não somente com o fiéis católicos, mas também com os fiéis torcedores do Corinthians. Os fãs do time alvinegro que se apegam à superstição têm a certeza de que a escolha do pontífice significa vitória na próxima partida.

Segundo a página "Estatísticas Corinthians" na rede social X (antigo Twitter), o clube, fundado em 1910, venceu todas as partidas após a escolha de um novo papa. São nove vitórias em nove partidas, um aproveitamento de 100%. A história viralizou nas redes sociais e o Estadão checou os resultados.

Os placares variam de competição, mas a maioria ocorreu no Paulistão. Em 2013, quando Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, foi eleito em 13 de março, o Corinthians derrotou por 3 a 0 o Tijuana, do México, no mesmo dia, no Pacaembu, pela Copa Libertadores.

Ainda neste século, o Corinthians bateu o Figueirense por 2 a 0, pela Copa do Brasil, em 20 de abril, um dia depois de o conclave definir Bento XVI como novo papa.

Para manter a escrita, o Corinthians terá de superar o Mirassol fora de casa neste sábado, 10, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os resultados do Corinthians pós-eleição de novo papa:

1914 - 4 x 2 Internacional-SP - Bento XV (Paulistão)

1922 - 6 x 1 Sírio - Pio XI (Amistoso)

1939 - 8 x 1 Taubaté - Pio XII (Amistoso)

1958 - 2 x 0 Ypiranga - João XXIII (Paulistão)

1963 - 3 x 0 Esportiva - Paulo VI (Paulistão)

1978 - 1 x 0 XV de Jaú - João Paulo I (Paulistão)

1978 - 2 x 0 São Bento - João Paulo II (Paulistão)

2005 - 2 x 0 Figueirense - Bento XIV (Copa do Brasil)

2013 - 3 x 0 Tijuana - Francisco (Libertadores)