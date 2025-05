Palmeiras x São Paulo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o clássico em Barueri

A torcida do Palmeiras deve comparecer em peso na Arena Barueri, neste domingo, para acompanhar o clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a última parcial, forma vendidos 27.200 ingressos para ao Choque-Rei. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).

Com isso, a tendência é que o clube bata o recorde de público da Arena Barueri, quebrando a marca de 29.647 torcedores que compareceram ao clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 2024. O duelo, na ocasião, terminou empatado por 2 a 2.

Para esta partida, o Palmeiras colocou os ingressos com preços a partir de R$ 20. Para este jogo, o Verdão abriu o setor especial para os correntistas da "Palmeiras Pay", banco digital do clube. Especificamente neste setor, não há possibilidade de meia-entrada.

A venda geral abriu na manhã da última sexta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá venda das entradas nas bilheterias da Arena Barueri.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 16 pontos conquistados, enquanto o São Paulo tem nove pontos e ocupa o 11° lugar.

Veja informações sobre os ingressos de Palmeiras x São Paulo:

Setor A (Portão 4): R$60,00



Setor A1 (Portões 5 e 6): R$70,00



Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00



Setor C (Portão 16 - Torcida Palmeiras Pay): R$20,00



Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00



Setor D (Portão 11): R$40,00



Setor D1 (Portão 10): R$40,00