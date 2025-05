Palmeiras x São Paulo: Veja o que mudou desde o último Choque-Rei

O Palmeiras enfrenta o São Paulo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times voltam a se enfrentar após a polêmica semifinal do Campeonato Paulista.

Naquela ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com direito à marcação de pênalti de Arboleda em Vitor Roque, convertida por Raphael Veiga. A Federação Paulista de Futebol (FPF), inclusive, admitiu o erro do árbitro Flavio Rodrigues de Souza pela penalidade marcada.

O que mudou nas duas equipes desde então?

A começar pelos mandantes, o Palmeiras foi a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan; Richard Ríos e Emiliano Martínez; Estevão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Vitor Roque.

A maior mudança desde o último clássico foi no sistema defensivo. O lateral direito Giay aproveitou a onda de lesões dos veteranos Mayke e Marcos Rocha e se firmou no setor.

Além dele, o zagueiro Gustavo Gómez voltou à titularidade da equipe após lesão de Micael. Murilo também foi outro que perdeu tempo fora dos gramados. Com isso, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Bruno Fuchs para fazer dupla de zaga com o paraguaio.

Já no meio de campo, com a baixa de Raphael Veiga, que sofreu luxação no ombro, Felipe Anderson entrou e mostrou serviço, vivendo seu melhor momento com a camisa do Alviverde.

WE-VER-T?! O Paredão chegou a 49 partidas sem ser vazado na história da #Libertadores, superando Fábio, com 48! ? Ele é ainda o 2º jogador com mais vitórias na competição, a duas da liderança ?? pic.twitter.com/X5B7bxshOO ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2025

O São Paulo, por sua vez, iniciou o clássico com: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Enzo Días, Oscar, Alisson e Cédric Soares; Luciano, Lucas Moura e Calleri.

O maior problema que assolou o Tricolor desde então foram as lesões de seus principais jogadores.

Após o duelo contra o Talleres, no dia 02/04, Oscar revelou que não estava em plenas condições físicas e, desde então, se recupera no CT da Barra Funda. O atleta, inclusive, pode ser relacionado para a partida deste domingo.

Já Lucas Moura ficou afastado dos gramados por mais de um mês devido a um trauma no joelho direito. O camisa 7 voltou a atuar pela equipe na última sexta-feira, contra o Fortaleza, e pode voltar a ser titular no Choque-Rei.

Por fim, Calleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante o duelo com o Botafogo, no dia 16 de abril. O atacante deve perder o restante da temporada pelo São Paulo.

? No Direto do CT, a reapresentação do Tricolor e o início da preparação para o Choque-Rei! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/KwfRCINY6s ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 8, 2025

Como chegam as equipes?

O Palmeiras busca manter a invencibilidade que já dura sete confrontos contra o Tricolor, com três vitórias e quatro empates. Com 16 pontos, o Verdão busca se manter na ponta da tabela.

Do outro lado, o São Paulo é o atual 11º colocado, com nove pontos, e o único ainda invicto na competição, embora some seis empates e somente uma vitória nos primeiros sete jogos.