Palmeiras é 'favoritaço' contra o São Paulo? Colunistas divergem

O Palmeiras é 'favoritaço' contra o São Paulo no clássico de domingo (11), pelo Brasileirão, na Arena Barueri?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri debateram o primeiro Choque-Rei desde a polêmica semifinal do Paulistão.

Juca: Palmeiras é favoritaço

Para roubar o termo que o Arnaldo criou e que o Aurélio já registrou no dicionário dele, acho o Palmeiras favoritaço apesar de o São Paulo ser o time que impõe mais dificuldades para o Palmeiras nos últimos tempos.

Parece que é o jogo que o Palmeiras tem mais dificuldade de encaixar as suas virtudes. Mas acho o Palmeiras favoritaço.

Juca Kfouri

Arnaldo: Será duelo de técnicos com bastante repertório tático

Eu acho curioso: a série do Palmeiras não me impressiona e a série do São Paulo me impressiona. Para mim é surpreendente não perder em tantas partidas. Na verdade, desde que perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque com aquele pênalti do Vitor Roque, o São Paulo não perdeu mais.

Tem a série invicta do São Paulo na Libertadores desde o ano passado, não só neste ano. O São Paulo está resistindo à maratona de três competições, mesmo ainda sem seus principais jogadores. O São Paulo também aprendeu a ser visitante muito por conta do trabalho do Zubeldía — não era um bom visitante com nenhum outro treinador até o Zubeldia chegar.

Para Barueri, eu concordo com o Juca: o Palmeiras é favorito. Acho até que essa promoção/comoção, esse tipo de público para o Palmeiras vide o jogo com o Corinthians, é muito melhor que jogar na geladeira do Allianz Parque — vai ter um público presente e atuante.

Mas o São Paulo tem possibilidade de oferecer resistência, vai ser um jogo bem interessante taticamente porque são dois treinadores que têm repertório tático.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: São Paulo está tranquilo na Libertadores e pode focar no clássico

O São Paulo já está virtualmente classificado na Libertadores. Ele pode tratar esse jogo com uma importância muito grande e acho que precisa ter uma atenção maior. Não acho que o São Paulo deva jogar apenas pensando em empatar, não

Esse jogo é uma ótima oportunidade também para o São Paulo. No Palmeiras é claro: é tentar vencer para manter a liderança. Quem está na ponta busca a vitória em qualquer situação para continuar liderando o campeonato e vai jogar sabendo o resultado do Flamengo.

Mauro Cezar

Lavieri: Palmeiras é favorito, mas São Paulo do Zubeldía tem dificultado

A diretoria finalmente percebeu, já tinha percebido contra o Corinthians, que precisava fazer alguma coisa diferente em relação aos ingressos. Essa promoção aparentemente está dando resultado, e é importante a gente notar que mais da metade dos ingressos foram comprados por torcedores comuns, que não são sócio-torcedores.

Foi vendida uma carga menor na primeira parte, que abre só para sócio-torcedores, e na hora que abriu para o torcedor comum, essa carga já está perto dos 30 mil. Isso mostra como está difícil hoje em dia, para quem não é sócio-torcedor, estar no estádio do Palmeiras.

Sobre o jogo em si, concordo com a questão do favoritismo. O Palmeiras é favorito contra o São Paulo mesmo, mas o São Paulo do Zubeldia é um time muito difícil de ser batido, haja vista a sequência de 12 jogos. O Zubeldía tem uma boa leitura do que é o Palmeiras nas últimas partidas e tem feito jogos bem difíceis contra o Palmeiras.

O Palmeiras ganhou do São Paulo no Brasileirão do ano passado praticamente na última bola com o Flaco López fazendo um gol de cabeça quando faltava um minuto. Então, é muito difícil e tem sido muito difícil para o Palmeiras enfrentar o São Paulo.

Danilo Lavieri

