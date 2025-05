Palmeiras abre tour da taça do Mundial 2025 na Sala de Troféus, e Leila celebra participação: "Orgulho"

O Palmeiras recebeu, nesta sexta-feira, ao tour do troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputada entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos. A presidente Leila Pereira abriu a exposição, realizada na Sala de Troféus, localizada no Allianz Parque.

"É com alegria imensa que estou na nossa sala de troféus tão recheada de conquistas para apresentar o troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. É uma alegria imensa e honra maior ainda de sermos o único clube paulista presente nesta competição tão relevante. É com muito prazer e orgulho que apresento o troféu da Copa do Mundo de Clubes que o Palmeiras estará participando a partir de junho", declarou Leila Pereira ao apresentar a taça.

Nickollas Grecco e Silvia Grecco, torcedores do Verdão premiados com o Fifa Fan Award em 2019, foram os primeiros a acompanhar o tour, que contou com recursos de acessibilidade como audiodescrição e braille. Silvia descreveu as taças em exibição para o filho, que é deficiente visual.

Os torcedores que compareceram ao local, puderam ver em destaque os troféus do Mundial de 1951 e o da Libertadores de 2021, conquista que garantiu a presença do Palmeiras no torneio da Fifa.

O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). A estreia do Verdão no torneio será no dia 15 de junho, contra o Porto, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como ver a tour da taça do Mundial de Clubes?

Ao todo, quase dois mil palmeirenses resgataram ingressos para ver a taça. Os torcedores garantiram as entradas gratuitamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, com prioridade para os adeptos do programa Avanti. A taça também será exibida na Sala de Troféus no domingo, antes do clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.