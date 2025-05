Corinthians: Gaviões recebe denúncia sobre a base e cobra diretoria no CT

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, fez uma visita ao CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira. A uniformizada recebeu uma série de denúncias referentes às categorias de base do clube e se dirigiu ao local para cobrar explicações da diretoria alvinegra.

A torcida organizada fez apurações internas das denúncias e decidiu ir até o CT pedir esclarecimentos. A expectativa é que, ainda nesta sexta-feira, a Gaviões se pronuncie sobre o assunto.

A quantidade de contratações para as categorias de base tem gerado incômodo de torcedores e até mesmo membros do Conselho Deliberativo do Corinthians. Na última quarta-feira, o presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, disse estar preocupado com a situação.

Tuma, inclusive, pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações e aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.

Desde o início da gestão Augusto Melo, 86 atletas foram contratados para a base do Timão. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo clube.

Das 86 contratações, 14 já até deixaram o Corinthians. Alguns, inclusive, assinaram contrato profissional com o clube sem nem entrar em campo, como é o caso do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou nenhuma partida com a camisa alvinegra.