Neymar realiza sonho e se emociona com Porsche de até R$ 4 milhões

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar realizou o sonho de comprar um modelo Porsche e se emocionou com a conquista.

O que aconteceu

Neymar fez um alto investimento numa Porsche que já esperava ter há algum tempo. A compra foi realizada em abril por meio da concessionária Stuttgart São Paulo. O modelo é de 2024.

O UOL apurou que Neymar usou o carro novo para treinar no Santos e compartilhou com atletas e funcionários "o tanto" que queria essa unidade. Ele usa essa ou outra Porsche preta mais antiga para ir trabalhar.

Neymar se mostrou emocionado com o desejo alcançado. O craque é multimilionário, mas há poucos carros com essas especificações no mercado.

O carro é a Porsche 911 GT3 RS 992, desenvolvida para desempenho esportivo e com tecnologia da Fórmula 1. A cor é um cinza gelo metálico, com capô na mesma cor, rodas de magnésio e banco concha. São 525 cavalos de potência, com velocidade máxima de 296 km/h.

O veículo possui o número 44 no seu design, e esse foi um ponto importante para Neymar. 44 é o número de Lewis Hamilton, amigo de Neymar. O antigo dono da Porsche já tinha essa inscrição no carro de Neymar.

Na Tabela Fipe, essa Porsche está avaliada em R$ 2,2 milhões, mas o preço é mais alto no mercado secundário. Em sites especializados como Webmotors, o carro beira os R$ 4 milhões. Há poucas unidades, e o design com o número 44 teve valor agregado para Neymar.

O UOL encontrou o vendedor da Porsche para Neymar, mas ele não quis se pronunciar. Ele disse que não é pessoa pública e prefere a discrição. A concessionária também não quis dar detalhes, assim como a assessoria do atleta.

Lucas Cherubini, produtor de conteúdos sobre carros esportivos, encontrou a nova Porsche de Neymar no Autódromo Velocitta antes mesmo da venda e publicou fotos nas suas redes sociais. O influenciador estima o preço em R$ 3,8 milhões.

Porsche do Neymar Imagem: Reprodução/@lcherubini