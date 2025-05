Mugni projeta duelo entre Santos e Ceará e fala sobre gramado do Allianz Parque

Nesta segunda-feira, o Santos recebe o Ceará pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna da competição, o Peixe busca uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. O meia do Vozão, Lucas Mugni, falou sobre a postura que espera do time paulista na partida.

"Acredito que eles vão vir com sede de vencer para mostrar para o seu torcedor que o time está querendo, que ainda é o Santos. Vai ser muito difícil, acredito que vão nos pressionar. Teremos que saber ficar com a bola para descansar e não dar a posse para eles porque os atacantes deles são muito qualificados", afirmou.

COLETIVA PRÉ-JOGO ?? Nesta sexta-feira (09), nosso meio-campista Mugni participou de coletiva de imprensa sobre o confronto contra o Santos. ? Confira a entrevista completa na Vozão TV: https://t.co/c9D0Flvxo3 ? Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #Brasileirão2025 pic.twitter.com/JS8SQCwuF6 ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 9, 2025

Parte de um projeto para aproximar o Santos do torcedor que mora em São Paulo, a partida será disputada no Allianz Parque. O Alvinegro Praiano chegou a um acordo com o Palmeiras e a WTorre e terá o primeiro jogo com mando na capital paulista nesta temporada.

"Sinceramente, o gramado muda muito o jogo. Para eles (Santos) também não deve ser bom, pois vão sair do seu gramado para jogar no sintético, o que não é bom. O tempo da bola é diferente, é mais rápida, quica mais, então tem mais divididas", analisou Mugni.

Nesta semana, o Ceará teve a semana cheia para treinos e recuperação, já que não disputam nenhum torneio continental. O meia argentino destacou que foi um período ótimo para o grupo e que se prepararam muito bem para o confronto.

"A gente não costuma ter essa semana para trabalhar e descansar, foi muito bom. Treinamos muito forte, principalmente o aspecto físico, que normalmente não temos tempo de trabalhar. Estamos aproveitando este período muito bem e acredito que chegamos mais que preparados para este jogo", disse.

Com três assistências no Brasileirão, Mugni é o segundo jogador com mais passes para gol no campeonato, atrás apenas de Alan Patrick, com quatro. Na temporada, já são sete assistências em 21 jogos.

"Não ligo muito para números, mas é algo importante. Para mim, é bom pois como meia do time eu tenho que contribuir com os gols com frequência. Eu tento ajudar, marcar e ir bem taticamente, mas quanto mais conseguir aumentar estes números, melhor para o time", concluiu.

O confronto entre Santos e Ceará está marcado para às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.