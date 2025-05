Mirassol x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Mirassol na tarde deste sábado, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia.

O Timão tropeçou diante do América de Cali no meio de semana, pela Sul-Americana, mas vem de uma boa vitória na liga nacional. A equipe derrotou o Internacional por 4 a 2, na Neo Química Arena, e pulou para a oitava colocação da tabela, com dez pontos.

Dorival Júnior, que fará sua quarta partida à frente do time alvinegro, tem um desfalque no meio-campo. O volante José Martínez passou por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajou com o restante da delegação.

O treinador pode fazer mudanças pontuais na escalação devido as desgaste físico. Ele tem batido na tecla da sequência de jogos e prioriza os jogadores mais descansados para cada compromisso.

Do outro lado, o Mirassol teve semana livre para trabalhar após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0. O Leão está à beira da zona de rebaixamento e ganhou apenas uma das primeiras sete rodadas.

A equipe do interior paulista está no 16º lugar do Brasileirão e soma sete pontos.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL X CORINTHIANS

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)



Data: 10 de maio de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Edson Carioca, Fabrício Daniel e Cristian Renato.



Técnico: Rafael Guanaes

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior