Maycon ganha espaço em nova função e vira alternativa para Dorival no Corinthians

O volante Maycon tem se consolidado cada vez mais como uma alternativa confiável para o meio-campo do Corinthians. O jogador ganhou espaço desde a chegada do técnico Dorival Júnior e tem sido utilizado em uma nova função.

Revelado nas categorias de base do clube paulista, Maycon sempre atuou como um volante mais avançado, tendo como grande virtude a chegada na área adversária. No entanto, agora, o atleta passou a ocupar a função de "cabeça de área", posicionando-se mais próximo à linha de defesa e dando início à construção de jogadas da equipe.

O atleta de 27 anos entrou desta forma na vitória de 4 a 2 sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e foi titular no empate por 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana, também nesta função.

"Todos nós acompanhamos a trajetória do Maycon, sempre jogando mais adiantado. Tem um perfil interessante para a função [de primeiro volante], é diferente do Raniele. Os dois podem até jogar juntos. É questão de opção. Hoje queríamos uma transição de bola mais rápida", afirmou Dorival Júnior na última entrevista coletiva.

Maycon vive a expectativa de ganhar mais oportunidades sob o comando do novo treinador. Com Ramón Díaz, ele havia acabado de retornar de uma grave lesão no joelho e teve poucas chances.

O meio-campista, apesar de não ser titular absoluto, é visto internamente como um dos líderes do elenco. Ele defende o Corinthians desde 2022 e, nesta temporada, entrou em campo 15 vezes, concedendo uma assistência.

Com Maycon à disposição, o Timão se prepara para o seu próximo compromisso em 2025. No sábado, a equipe viaja ao interior paulista e mede forças com o Mirassol, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).