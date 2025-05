Matheus Pucinelli garante o Brasil na semifinal do ATP Challenger de Santos

Matheus Pucinelli manteve a boa fase e garantiu vaga na semifinal da Santos Brasil Tennis Cup. O brasileiro acabou com a campanha do argentino Lautaro Midon, e na quadra central do Tênis Clube de Santos venceu com tranquilidade, em dois sets, por 6/2 e 6/3.

É a segunda semana consecutiva de Pucinelli na semifinal de um ATP Challenger 50- em Porto Alegre se despediu na semi- e espera desta vez disputar a primeira final do ano.

"Comecei mais desligado do que nos outros jogos, mas ele não soube aproveitar isso e eu fiz a minha parte. É muito bom estar jogando no Brasil, porque além do público, minha família está toda aqui, meus avós, meus pais, minha namorada, todos podem vir assistir. Sobre o Kicker, é um jogador experiente, já nos enfrentamos algumas vezes e esta semana espero chegar à final", disse Pucinelli.

A semifinal de Pucinelli será a segunda deste sábado no Tênis Clube, com entrada gratuita para o público. Ele enfrentará o argentino Nicolas Kicker que venceu o italiano Gianluca Mager. Pucinelli e Kicker já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do argentino. O último confronto foi em 2022.

No duelo entre jogadores que já foram top 100 na ATP, Nicolas Kicker, ex-78 levou a melhor sobre Gianluca Magger ex-62, marcando 6/4 7/6(0) e avançando à semifinal. Esta é a segunda vez no ano que Kicker sai do qualifying e chega entre os quatro finalistas de um Challenger. A primeira foi em Concepcion, quando foi vice-campeão.

Final das duplas tem brasileiro

Nas duplas, Pedro Boscardin também garantiu o país em quadra na decisão deste sábado. Ao lado de Gonzalo Villanueva venceram Lorenzo Rodriguez e Franco Roncadelli por 4/6, 6/1 e 10/2. Eles enfrentam os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos.