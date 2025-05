Mastriani é desfalque confirmado para os próximos jogos do Botafogo após lesão constatada

O técnico Renato Paiva ganhou uma dor de cabeça para os próximos jogos do Botafogo. Segundo o ge, o atacante Mastriani teve constatada uma lesão na coxa esquerda e virou desfalque no Fogão.

Apesar de não ter sido divulgado o tempo de recuperação, Mastriani perderá, pelo menos, os dois próximos jogos do Botafogo, contra Internacional, pelo Brasileirão, e Estudiantes, pela fase de grupos da Libertadores.

O atacante uruguaio não entrou em campo na última terça-feira, contra o Carabobo, justamente por alertar dores na coxa.

Desde a sua chegada ao clube carioca, disputou oito jogos, mas ainda não balançou as redes.

No Brasileirão, o Botafogo se encontra na 12ª colocação, com oito pontos conquistados. Já no Grupo A da Libertadores, o time é o terceiro, com seis somados.