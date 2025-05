Restam duas rodadas: veja como está a situação do seu time na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

A 4ª rodada da Libertadores acabou ontem, e os sete times brasileiros vivem situações bastante distintas a duas rodadas do fim da fase de grupos. O UOL separou a situação de cada um deles após os resultados desta semana.

Botafogo

A rodada foi boa para o atual campeão do torneio, que venceu o Carabobo e encostou na Universidad de Chile, derrotada para o agora líder Estudiantes.

Os jogos da semana que vem serão cruciais para o Botafogo, que pode tanto assumir a liderança quanto acabar eliminado de maneira precoce. Vencer o Estudiantes em casa é quase uma obrigação, e a torcida para o Carabobo surpreender os chilenos fora de casa é bem-vinda.

Grupo A

1 - Estudiantes: 9 pontos

2 - Universidad de Chile: 7 pontos

3 - Botafogo: 6 pontos

4 - Carabobo: 1 ponto

Botafogo, de Vitinho, venceu o Carabobo atuando fora de casa Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Flamengo

A situação não é animadora para o Flamengo, que só empatou com o Central Córdoba e, agora, está a três pontos do G2.

O rubro-negro pode viver o melhor e o pior dos mundos contra a LDU, na quinta: o cenário mais animador traz a liderança da chave após vitória sobre os equatorianos, enquanto a eliminação pode ocorrer em caso de derrota — Táchira e Córdoba jogarão antes, na terça, e desenharão um cenário mais claro.

Grupo C

1 - LDU: 8 pontos (saldo +3)

2 - Central Córdoba: 8 pontos (saldo +2)

3 - Flamengo: 5 pontos

4 - Deportivo Táchira: 0 pontos

Rubro-negro se complicou com tropeço diante do Central Córdoba Imagem: REUTERS/Daniel Gollan

São Paulo

O Tricolor está virtualmente garantido nas oitavas de final. O time de Luis Zubeldía precisa de um ponto em dois jogos e, mesmo se não conseguir, ainda avança se o Alianza Lima tropeçar em qualquer um de seus compromissos.

O São Paulo também briga pela melhor campanha geral, mas a tarefa é mais árdua: o Palmeiras, por exemplo, soma mais pontos em relação ao rival.

Grupo D

1 - São Paulo: 10 pontos

2 - Libertad: 7 pontos

3 - Alianza Lima: 4 pontos

4 - Talleres: 1 ponto

Tricolor conseguiu vitória importante fora de casa e está por detalhes de garantir vaga Imagem: Reprodução / Instagram saopaulofc

Fortaleza

Vencer o Bucaramanga em casa coloca a equipe de Juan Pablo Vojvoda nas oitavas de final pela segunda vez em sua história — até um empate encaminha a vaga.

Uma derrota do Fortaleza, no entanto, complica a situação, já que o clube seria ultrapassado pelos colombianos. Neste cenário, o duelo contra o Racing na rodada final seria de vida ou morte.

Grupo E

1 - Racing: 7 pontos (saldo +6)

2 - Fortaleza: 7 pontos (saldo +4)

3 - Bucaramanga: 5 pontos

4 - Colo-Colo: 2 pontos

Fortaleza terá duelo crucial por sobrevivência contra o Bucaramanga na semana que vem Imagem: RAUL ARBOLEDA / AFP

Bahia e Inter

O Bahia tropeçou em casa e desperdiçou a chance de se distanciar na liderança do Grupo F, mas contou com a sorte para manter a ponta.

O time de Rogério Ceni só está no topo porque o Inter perdeu para o Atlético Nacional, fato que embolou, de vez, a "chave da morte": agora, apenas três pontos separam o líder do Nacional-URU, que é o lanterna.

Os dois brasileiros jogam fora de casa na semana que vem e, na rodada final, se enfrentam dentro do Beira-Rio. O duelo nacional deve, portanto, ganhar contornos dramáticos.

Grupo F

1 - Bahia: 7 pontos

2 - Atlético Nacional: 6 pontos

3 - Inter: 5 pontos

4 - Nacional-URU: 4 pontos

Tropeços de Bahia e Inter embolaram grupo da morte da Libertadores Imagem: Diego Vara/Reuters

Palmeiras

O time de Abel Ferreira é o único classificado com duas rodadas de antecedência e já garantiu a 1ª colocação do Grupo G, com quatro vitórias em quatro jogos.

O que resta ao Palmeiras é cravar a melhor campanha geral, que dá vantagem do mando nas fases eliminatórias.

Grupo G

1 - Palmeiras: 12 pontos

2 - Cerro Porteño: 4 pontos

3 - Sporting Cristal: 4 pontos

4 - Bolívar: 3 pontos