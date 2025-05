Libertadores e Sul-Americana: como ficam times brasileiros restando 2 jogos na fase de grupos

As fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana chegam nas retas finais. Faltam apenas duas rodadas para o encerramento das etapas de grupos dos torneios continentais. Na Libertadores, todos os times brasileiros ainda possuem chances de avançar para as oitavas de final. O Palmeiras, dono da melhor campanha até o momento, já está garantido na fase de mata-mata.

Já na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro é o único time brasileiro já eliminado. A equipe mineira faz péssima campanha no torneio, tem apenas um ponto e não possui mais chances de avançar na competição.

LIBERTADORES

Atual campeão, o Botafogo é o terceiro colocado do Grupo A, com seis pontos. O time carioca está atrás de Estudiantes (nove pontos) e Universidad de Chile (sete). O Botafogo depende apenas de suas forças para avançar. A equipe de Renato Paiva ainda enfrenta Estudiantes e Universidad de Chile, ambos no Engenhão.

No Grupo C, o Flamengo também vive situação delicada. O time rubro-negro é o terceiro colocado, com cinco pontos. LDU e Central Córdoba, ambos com oito pontos, lideram a chave. Nos dois últimos compromissos, o Flamengo recebe a LDU e o Deportivo Táchira, no Maracanã. A equipe de Filipe Luís depende de si para se classificar.

O São Paulo, por sua vez, tem tranquilidade no Grupo D. O time tricolor lidera a chave, com dez pontos. Na próxima quarta, o São Paulo recebe o Libertad no estádio MorumBis. Com um empate, a equipe de Luis Zubeldía já estará classificada.

No Grupo E, o Fortaleza é o segundo colocado, com sete pontos. O Racing, da Argentina, lidera com os mesmos sete pontos, com vantagem nos critérios de desempate. Na próxima terça-feira, o time cearense recebe o Atlético Bucaramanga (terceiro colocado, com cinco pontos) no Castelão. Em caso de vitória em casa, o Fortaleza estará assegurado nas oitavas de final.

O Grupo F, chamado de "grupo da morte", está totalmente embolado. Todas as equipes possuem chances de classificação. O Bahia lidera, com sete pontos. O Atlético Nacional é o segundo, com seis pontos. O Inter ocupa a terceira posição, com cinco. O Nacional, do Uruguai, é o lanterna, com quatro. Na próxima rodada, o Bahia visita o Atlético Nacional, enquanto o Inter duela fora de casa com o Nacional.

Dono da melhor campanha até agora, o Palmeiras lidera o Grupo G, com 12 pontos. O time de Abel Ferreira, com quatro vitórias em quatro jogos, está classificado para o mata-mata em primeiro da chave. O time alviverde busca a melhor campanha no geral.

SUL-AMERICANA

No Grupo B, o Vitória não tem mais chances de avançar em primeiro da chave. O time baiano está em terceiro, com três pontos. A Universidad de Quito lidera, com dez pontos. O Vitória briga com Cerro Largo e Defensa y Justicia pelo segundo lugar, que dá vaga nos playoffs.

Já no Grupo C, o Corinthians está em situação complicada. O time é o terceiro colocado, com cinco pontos. O Huracán lidera, com dez pontos, seguido pelo América de Cali, com seis. O Corinthians faz os dois últimos jogos fora de casa, contra Racing-URU e Huracán. A equipe paulista precisa vencer ambos para assegurar, ao menos, um lugar nos playoffs.

O Grêmio é o segundo colocado do Grupo D, com oito pontos. A equipe gaúcha depende de si para chegar ao primeiro lugar e se classificar de forma direta para as oitavas. Nas duas últimas rodadas, o Grêmio pega, em casa, tanto Godoy Cruz como Sportivo Luqueño.

Com uma péssima campanha no Grupo E, com um ponto, o Cruzeiro já está eliminado da Copa Sul-Americana. O time mineiro não possui mais chances nem mesmo de chegar aos playoffs da competição.

No Grupo F, o Fluminense é o vice-líder, com sete pontos. O Once Caldas lidera, com nove. Nos dois últimos compromissos, o time carioca recebe o Unión Española e o Once Caldas. O Fluminense depende de si para avançar em primeiro da chave.

A derrota para o Puerto Cabello na quarta complicou o Vasco no Grupo G. O time vascaíno está em segundo da chave, com cinco pontos, três atrás do Lanús. Puerto Cabello e Melgar, ambos com quatro pontos, também possuem chances de classificação. Na próxima rodada, o Vasco tem tarefa complicada contra o Lanús, fora de casa.

O Grupo H está completamente embolado. Todos os times estão vivos na competição. O Atlético-MG ocupa o segundo lugar, com cinco pontos. O Cienciano lidera, com seis. O Caracas é o terceiro, com cinco pontos, seguido pelo Deportes Iquique, com quatro. Nas rodadas derradeiras, o Atlético-MG recebe o Caracas e o Cienciano.