Leverkusen anuncia saída de Xabi Alonso, cotado no Real Madrid, ao fim da temporada

O Bayer Leverkusen anunciou nesta sexta-feira que o técnico espanhol Xabi Alonso vai deixar o comando da equipe ao fim da temporada europeia, em junho. O treinador de 43 anos tinha contrato até junho de 2026, mas as partes decidiram pelo fim do vínculo em comum acordo. A decisão abre caminho para o espanhol acertar com o Real Madrid.

Alonso é considerado um dos maiores treinadores da história do Leverkusen. Ele chegou ao clube em outubro de 2022, recuperando a equipe da zona do rebaixamento. Na temporada 2023/24, levou o Bayer aos título inédito do Campeonato Alemão, com incríveis 90 pontos. Ele também ergueu o troféu da Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e foi vice da Liga Europa.

"Tenho um enorme agradecimento ao Bayer Leverkusen, aos meus jogadores e à comissão técnica, a todos os funcionários do clube e, por último, mas não menos importante, aos fantásticos torcedores. Nosso sucesso foi resultado de um desempenho coletivo excepcional", disse Alonso, em nota divulgada pelo clube.

"Este clube, que demonstrou uma confiança excepcional em mim, mereceu muito conquistar o título do Campeonato Alemão pela primeira vez. Meus agradecimentos e admiração a todos que contribuíram para este triunfo, incluindo a vitória na Copa da Alemanha em Berlim", continuou. "O Bayer está pronto para o futuro. O caminho positivo continuará e estou entusiasmado em segui-lo."

Alonso é considerado um dos favoritos para assumir o Real Madrid na próxima temporada. O clube espanhol vive a iminente saída de Carlo Ancelotti, sonho de consumo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a seleção brasileira. Segundo o diário esportivo Marca, o "divórcio" será anunciado no domingo, após o clássico com o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Ainda de acordo com o periódico, Xabi Alonso foi o escolhido pela diretoria do Real e vai assumir o comando da equipe merengue em 25 de maio. Seu primeiro desafio à frente do time seria justamente no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O treinador tem mais dois compromissos com o Leverkusen antes do fim da temporada.

Alonso é considerado um dos treinadores mais promissores da nova geração. Como jogador, foi um dos melhores volantes do futebol mundial nos anos 2000, acumulando passagens vitoriosas por Liverpool, Bayern de Munique e pelo próprio Real Madrid. Pela seleção da Espanha, venceu a Copa do Mundo de 2010 e foi bicampeão da Eurocopa, em 2008 e 2012.