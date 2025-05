Lenda do boxe interrompe aposentadoria para disputar título mundial

Um dos maiores nomes da era moderna do boxe voltará à ativa em breve. Quase quatro anos após anunciar sua aposentadoria como pugilista profissional, Manny Pacquiao retorna aos ringues para tentar adicionar mais um grande feito ao seu currículo. No dia 19 de julho, em Las Vegas (EUA), 'Pac Man', como é popularmente conhecido, enfrenta Mario Barrios pelo título mundial da WBC (Conselho Mundial de Boxe), na categoria dos meio-médios (66,7 kg).

A informação da volta do veterano, assim como a dos detalhes do seu próximo desafio, foram dadas em primeira mão pela 'ESPN' americana. A última vez que o pugilista filipino competiu profissionalmente foi em agosto de 2021, quando foi superado por Yordenis Ugas. Nesse meio tempo, Pacquiao manteve a forma física em dia ao participar de lutas de exibição - a última delas em julho de 2024, no evento Rizin.

Diferença de idade

Primeiro boxeador a se tornar campeão em oito categorias de peso diferentes no boxe profissional e dono de 12 títulos mundiais no currículo, Manny tem suas credenciais na modalidade inquestionáveis. Entretanto, em seu retorno, o veterano terá que travar uma outra batalha: contra o tempo. Afinal de contas, Barrios, seu adversário e dono do cinturão da WBC, tem 29 anos - o que configura uma considerável diferença de 17 anos de idade entre os dois competidores.

Carreira política

Além das façanhas dentro do boxe, que colocaram seu nome na discussão sobre os maiores pugilistas de todos os tempos, Manny Pacquiao também ficou conhecido por suas ações fora dos ringues, especialmente por sua preocupação com os mais necessitados. De fato, sempre que possível, o filipino é visto envolvido em alguma ação social, visando principalmente as mazelas que atingem seu país natal, aproveitando-se de sua fama para angariar fundos e atrair mais atenção para os que necessitam de ajuda

Um dos motivos que também ajudaram na decisão de se afastar dos ringues foi a carreira política de Pacquiao. Senador das Filipinas entre 2016 e 2022, o boxeador chegou a anunciar sua candidatura para a Presidência do país, mas não obteve o êxito esperado. Atualmente, Manny está no meio de uma nova disputa pelo senado filipino. O resultado das eleições está previsto para a próxima segunda-feira (12).