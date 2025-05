Leila diz que Palmeiras abriu conversas por renovação de Abel e quer resolver rápido

A presidente Leila Pereira afirmou hoje que já abriu conversas para renovar com o técnico Abel Ferreira. A mandatária alviverde, inclusive, espera resolver a negociação "o mais rápido possível".

"Começamos a conversar, sim. O Abel sabe das nossas intenções. Preciso e gostaria de resolver a questão da renovação do Abel o mais rápido possível. Eu me preocupo com as coisas que tenho controle. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027 e vou fazer meu máximo Acredito que eu consiga, mas pode ser que o treinador tenha outras pretensões. Ele nunca me falou sobre isso, sempre me disse que está extremamente feliz no Palmeiras. Vou fazer de tudo, mas se não for possível, o Palmeiras tem 110 anos, a gente caminha... Ele é muito importante para o Palmeiras, mas temos processos e obedecemos todos", disse a mandatária.

"Não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje nosso foco é no jogo de domingo, jogo a jogo. Mas nosso ponto principal não é esse. Temos um tempo ainda. com certeza vamos resolver antecipadamente. Eu já conversei com o Abel e quem vai tratar com o empresário do Abel é o meu diretor de futebol. Então, não tem uma data predeterminada", seguiu.

Leila Pereira sempre deixou claro o desejo de renovar com o treinador até o final de seu último mandato, que é até o final de 2027. A presidente também voltou a citar que não houve nenhuma procura da CBF pela contratação de Abel para o cargo de treinador da Seleção Brasileira.

"O meu desejo é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico, eu não sei se algum outro presidente com dois mandatos esteve com o mesmo treinador. Então, esse é o meu objetivo, que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027. Vou deixar muito claro, nunca houve convite absolutamente nenhum. O Abel está tranquilo, o Abel tenho certeza que está muito feliz no Palmeiras. Então, esse é o meu desejo, e essa é a verdade. Não adianta alguns jornalistas comentarem que houve uma procura, não houve absolutamente nada. O Abel está tranquilo, trabalhando dia a dia com o Palmeiras", declarou.

"Nós temos vários compromissos esse ano. Vocês sabem que o Abel tem contato conosco até dezembro desse ano. E o meu objetivo é que ele renove conosco até 2027. Essa é a verdade. Agora eu falo uma coisa hoje, daqui a 10 minutos estão dizendo outra coisa, então é mentira. Quando falarem que a CBF procurou o Palmeiras, nunca procurou, até esse exato momento. E quando procurar, se, procurar. Vocês me conhece, a presidente do Palmeiras é muito transparente, eu falarei com vocês, mas o meu desejo é que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027", finalizou.

Antes de pensar no Mundial de Clubes, o Palmeiras tem compromissos pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No domingo, o Verdão enfrenta o São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.