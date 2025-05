Ponta do Remo ficará na UTI por tempo indeterminado após choque; veja lance

Do UOL, em São Paulo

O ponta Jaderson, do Remo, ficará na UTI do Hospital Porto Dias, em Belém, por tempo indeterminado. A informação foi divulgada pela própria equipe paraense na noite de hoje.

O que aconteceu

O jogador de 24 anos protagonizou um choque com Novillo, zagueiro do Paysandu, durante o clássico válido pela final do Campeonato Paraense. O duelo acabou em 3 a 2 para o time de Jaderson e ocorreu na última quarta-feira.

O camisa 10 acabou batendo a parte de trás da cabeça no rosto do oponente em uma dividida pelo alto. Os dois caíram e geraram preocupação imediata por parte dos companheiros — o árbitro paralisou o jogo e ativou o protocolo de concussão.

Jaderson chegou a ficar inconsciente por alguns minutos e foi retirado do Mangueirão de ambulância. Desde então, ele está internado no Hospital Porto Dias. Novillo, por outro lado, sofreu traumatismo cranioencefálico e também recebeu atendimento, mas acabou liberado.

O Remo informou que o atleta "apresentou evolução clínica favorável, mantendo-se hemodinamicamente estável, consciente e sem qualquer tipo de déficit neurológico" nas últimas 24 horas.

Jaderson, no entanto, ficará internado "por tempo indeterminado" na UTI diante "da natureza do quadro inicial e da necessidade de vigilância intensiva". O boletim foi assinado pelo Dr. Jean Klay S. Machado, que é diretor médico do clube.

Assista ao lance

?? IMAGENS FORTES!



Jaderson e Novillo se chocaram de cabeça no gramado.

Ambulâncias entraram em campo para atender os jogadores, Jaderson foi levado para o hospital e Novillo acordou ainda em campo e foi levado ao vestiário.



Paysandu 2x3 Remo



Campeonato Paraense pic.twitter.com/2uMUoHq4g5 -- Futeboleiros (@futteboleiros) May 8, 2025

Veja o boletim do Remo

O atleta Jaderson Flores dos Reis segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Porto Dias, em observação neurológica contínua, sob os cuidados da equipe médica coordenada pelo neurocirurgião Dr. Amilton Araújo Júnior.

Nas últimas 24 horas, o paciente apresentou evolução clínica favorável, mantendo-se hemodinamicamente estável, consciente e sem qualquer tipo de déficit neurológico.

Diante da natureza do quadro inicial e da necessidade de vigilância intensiva, o atleta permanecerá em ambiente de UTI por tempo indeterminado, com o objetivo de garantir total segurança durante sua recuperação neurológica.

A equipe médica segue monitorando atentamente sua evolução, com reavaliações clínicas e exames seriados programados.

Dr. Jean Klay S. Machado

Diretor Médico - Clube do Remo

Ortopedista e Traumatologista - CRM/PA 9538