Hulk retorna diante do Fluminense para dar paz ao Atlético-MG; Arana aprimora o físico

Poupado nos dois últimos jogos do Atlético-MG, o último na surpreendente derrota por 3 a 2 na casa do Deportes Iquique, pela Sul-Americana, quarta-feira, o atacante Hulk volta neste domingo, diante do Fluminense, no retorno do time à Arena MRV, agora com gramado artificial, para restabelecer a paz no clube. Descansado, o artilheiro vem trabalhando forte para os comandados de Cuca iniciarem embalo na temporada e acabarem com o alto número de gols perdidos.

Depois do triunfo apertado por 1 a 0 diante do Juventude, em Caxias do Sul, Cuca admitiu que esperava mais diante do Iquique e agora terá de se recuperar contra os cariocas, pelo Brasileirão, para acabar com os altos e baixos e a desconfiança da torcida.

"Fomos com um time mesclado, forte (ao Chile), para que a gente embalasse, pegasse mais confiança, e perdemos parte dessa confiança. Humildemente pedimos para que o torcedor nos apoie no domingo. Se a gente tem uma chance de vencer no retorno à Arena MRV, no gramado sintético, é com o apoio do torcedor", afirmou Cuca, após pedido de desculpas pelo revés no Chile.

Cuca mais uma vez lamentou os desperdícios de oportunidades. E Hulk, que já fez 11 gols na temporada, retornará para diminuir os problemas ofensivos. O treinador quer um gol a cada três chances criadas para evitar surpresas ou decepções. Deixar o astro de fora foi uma maneira de descansá-lo e também de ajudar na adaptação ao novo gramado artificial da Arena MRV, outra novidade e esperança atleticana.

"Em relação à grama sintética, ela é macia e moderna, oferece ao jogador toda condição de desempenhar um bom jogo. Vai nos favorecer porque teremos uma sequência de jogos ali, para nos adaptarmos. Mas isso não será no começo, nesse início os jogos serão parelhos", previu.

Enquanto ganha o importante retorno de Hulk, Cuca fica na expectativa sobre também contar em breve com Guilherme Arana. O lateral-esquerdo já faz a transição física após tratar de uma lesão muscular no posterior da coxa direita.