Guardiola já conta com retorno de Haaland para reforçar o City contra o Southampton no Inglês

"Ele está pronto e em forma". Assim o técnico Pep Guardiola definiu a situação do atacante Erling Haaland, que se recuperou de uma lesão no tornozelo, e deverá figurar novamente na equipe após uma ausência de pouco mais de cinco semanas. Neste sábado, o Manchester City enfrenta o Southampton e busca uma vitória para encostar de vez no vice-líder Arsenal.

Com o campeonato definido em favor do Liverpool, que conquistou o título por antecipação, o City entra em campo disposto a melhorar sua posição na tabela. Ter Haaland à disposição animou o treinador espanhol que, no entanto, fez mistério em relação a entrada desde o início do duelo. "Vamos decidir se ele vai ser titular".

Com 21 gols na competição, Haaland teve boas chances de brigar pelo posto de goleador máximo. A lesão, no entanto, deixou o norueguês para trás nesta corrida. O egício Mohamed ocupa o topo da artilharia com 28 bolas na rede seguido de Alexsander Isak, do Newcastle, com 23.

Mas se Haaland é presença certa entre os relacionados para o confronto, que será realizado na casa do Southampton, o treinador conta com desfalques para o compromisso. "Rodri não está disponível e Nathan Ake (defensor) e Oscar Bobb (meio-campista) voltaram a treinar com o grupo agora e não têm condições de atuar", afirmou o treinador.

Na conversa com os jornalistas, Guardiola estabeleceu um aproveitamento de 100% como meta para os três jogos que restam do Inglês para garantir uma vaga no principal torneio europeu de clubes. "Quando não se é campeão, o objetivo é a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Se ganharmos os três jogos que restam, estaremos classificados. Está em nossas mãos", afirmou.

A equipe de Manchester inicia a 36ª rodada com 64 pontos e tem três a menos do que o Arsenal, segundo colocado, que no domingo encara o Liverpool. Já rebaixado e na lanterna do campeonato (11 pontos), o Southampton apenas cumpre tabela.