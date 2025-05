Giro europeu: Milan bate Bologna e chega à 3ª vitória seguida no Italiano

Nesta sexta-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o Bologna no Giuseppe Meazza e venceu por 3 a 1, de virada. O gol dos visitantes foi marcado por Riccardo Orsolini, enquanto Santiago Giménez (2) e Christian Pulisic viraram o marcador.

Com o resultado positivo, o Milan emendou o terceiro triunfo seguido e alcançou a oitava posição, agora com 60 pontos. O Bologna, por sua vez, desperdiçou a chance de dormir na terceira colocação e continuou em sétimo, com 62 somados.

O Milan retorna aos gramados na próxima quarta-feira, novamente contra o Bologna. Desta vez, as equipes duelam pela final da Copa da Itália. A bola rola às 16h (de Brasília), no Stadio Olimpico.

Os gols

O Bologna abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo, com Riccardo Orsolini. O jogador recebeu de Thijs Dallinga e finalizou firme para as redes.

A reação do Milan começou aos 28, com Santiago Giménez. Pulisic soltou para o companheiro, que saiu cara a cara com o goleiro ?ukasz Skorupski e não perdoou.

Até que seis minutos depois, Christian Pulisic pegou a sobra dentro da grande área e virou o marcador para os mandantes.

Ainda deu tempo de Santiago Giménez fazer o seu segundo na partida para fechar a conta. Aos 47 minutos, o jogador dominou o passe de Samuel Chukwueze, limpou a marcação e finalizou para marcar um bonito gol.

Já pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano visitou o Las Palmas no Gran Canaria Stadium e venceu por 1 a 0. O gol foi anotado por Álvaro García.

Deste modo, o Rayo Vallecano pulou uma posição. Agora, a equipe se encontra na sétima, com 47 somados. O Las Palmas, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time é o 18º, com 32 conquistados.

Wolfsburg e Hoffenheim empatam em jogo de quatro gols pelo Alemão

Por fim, o Wolfsburg duelou com o Hoffenheim na Volkswagen Arena e empatou por 2 a 2. Apesar dos gols de Leo Skiri Østigård e Jonas Wind, Pavel Kade?ábek e Marius Bülter igualaram o marcador. partida foi válida pela 33ª rodada do Campeonato Alemão.

Com isso, as equipes não subiram posições na tabela. O Wolfsburg continuou em 12º, agora com 40 pontos. O Hoffenheim, por sua vez, alcançou 32 pontos, em 14º.