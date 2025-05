Gaviões se manifesta sobre denúncias na base do Corinthians, e diretor é afastado

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou através de uma nota oficial nesta sexta-feira sobre a reunião com a diretoria do clube no CT Dr. Joaquim Grava. A uniformizada recebeu denúncias referentes às categorias de base do clube e resolveu ir ao local cobrar esclarecimentos.

Segundo a uniformizada, "nenhuma irregularidade foi encontrada até o momento". A Gaviões, porém, informou que o diretor das categorias de base do Timão, Claudinei Alves, será afastado preventivamente do cargo até que todos os fatos sejam devidamente apurados.

A diretoria da organizada ainda reforçou seu compromisso como órgão fiscalizador e disse que "seguirá atuando com responsabilidade e independência, comparecendo sempre que julgar necessário para fiscalizar e defender os interesses do clube".

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, um integrante da gestão teria entrado em conflito interno e resolveu levar as denúncias a membros da Gaviões, que decidiram ir ao CT pedir esclarecimentos. As acusações são de supostos áudios com cobrança de propina e outras irregularidades na base do Timão.

A reportagem entrou em contato com o clube, que, até o momento da publicação desta matéria, não se manifestou.

A quantidade de contratações para as categorias de base tem gerado incômodo de torcedores e até mesmo membros do Conselho Deliberativo do Corinthians. Na última quarta-feira, o presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, disse estar preocupado com a situação.

Tuma, inclusive, pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações e aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.

Desde o início da gestão Augusto Melo, 86 atletas foram contratados para a base do Timão. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo clube.

Das 86 contratações, 14 já até deixaram o Corinthians. Alguns, inclusive, assinaram contrato profissional com o clube sem nem entrar em campo, como é o caso do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou nenhuma partida com a camisa alvinegra.