Gabriel Medina voltou a surfar; relembre os quatro meses longe das ondas

Depois de quatro meses afastado das ondas por causa de uma lesão no ombro, Gabriel Medina voltou a surfar nesta quinta-feira. A sessão aconteceu na piscina do Beyond The Club, em São Paulo — onde o tricampeão mundial é sócio. A volta marca o fim de um período intenso de recuperação, viagens e novas experiências fora d'água.

Gabriel Medina volta a surfar no Beyond the Club Imagem: Reprodução/Instagram

A lesão

Medina sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo durante um aéreo em treino na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Dois dias depois, foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Do mar para os negócios

Já em fevereiro, mesmo ainda se recuperando da cirurgia, Medina anunciou uma nova fase da vida: virou sócio do Beyond The Club, projeto que une condomínio, centro de treinamentos e uma piscina de ondas em São Paulo.

Medina no Rio Open

Ainda em fevereiro, Medina apareceu nas arquibancadas do Rio Open para torcer por João Fonseca, jovem promessa do tênis brasileiro. O tricampeão acompanhou de perto a estreia de João no torneio, contra o francês Alexandre Muller.

Medina comentarista

No fim do mês, Medina fez sua estreia como comentarista de surfe na TV Globo, durante a etapa do Mundial em Abu Dhabi — disputada na piscina de ondas dos Emirados Árabes e vencida por Italo Ferreira. Mesmo fora d'água, o tricampeão seguiu próximo do tour e dos bastidores da elite mundial.

Viagens e compromissos

Mesmo fora do Mundial, Medina seguiu presente no mundo do surfe. Em março, foi a Peniche, em Portugal, para acompanhar de perto a etapa da WSL patrocinada por sua principal apoiadora, a Rip Curl.

Em abril, esteve nos Estados Unidos, onde visitou o QG da Oakley, outra parceira de longa data.

Foco total na recuperação

Durante os quatro meses longe do mar, Medina não parou. Postou treinos nas redes sociais: desde fisioterapia intensa até treinos de natação no mar durante tempestade em Maresias. Mesmo fora da água, o foco sempre foi o retorno. E ele chegou.

O resultado veio nesta quinta: a primeira sessão de surfe desde janeiro, publicada pelo ge. Ele celebrou a nova fase cercado de amigos — entre eles, o também surfista Pedro Scooby — e curtiu cada segundo de sua volta à água.