Fonseca patina no saibro após pausa e encara desafio antes de Roland Garros

O início de João Fonseca na gira pelo saibro europeu não saiu conforme o planejado, e o carioca de 18 anos enfrenta sua primeira "má fase" na elite do tênis antes de estrear em Roland Garros.

Deslizes no saibro

O brasileiro emendou a terceira derrota seguida, todas na terra, sua especialidade. Ele foi superado ontem em Roma pelo húngaro Fabian Marozsan (#61) por 2 sets a 0, mesmo placar que também perdeu para o holandês Jesper de Jong (#93) no Challenger de Estoril e para o norte-americano Tommy Paul (#12) no Masters 1000 de Madri.

Esta é maior sequência ruim do atual número 65 do mundo no ano. Até então, João só havia perdido no máximo duas partidas consecutivas —em janeiro, foi derrotado por Sonego na segunda rodada do Australian Open e por Humbert na Copa Davis — levando em consideração todos os níveis de torneios disputados.

João Fonseca contra Tommy Paul na segunda rodada do Masters 1000 de Madri de 2025 Imagem: REUTERS/Juan Medina

Os tropeços vêm após a pausa que o carioca tirou antes de embarcar para a temporada do saibro. Fonseca ficou um mês afastado do circuito depois dos três torneios disputados em março nos EUA: os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, além do Challenger de Phoenix, do qual foi campeão. A ideia de sua equipe era descansar, física e emocionalmente, e reforçar a preparação para os grandes torneios seguintes.

Ele segue com um retrospecto positivo em 2025 apesar de estar sofrendo no piso em que "nasceu". São dez vitórias e sete derrotas na elite do tênis, enquanto seu desempenho no saibro, no qual atua desde seus primórdios nas quadras do Rio de Janeiro, é de 1-4 até agora —Fonseca também perdeu "em casa" para Alexandre Muller. Considerando todas as partidas disputadas no ano, o carioca está 23-8.

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Roma em 2025 Imagem: REUTERS/Yves Herman

Próxima parada

João ruma para Roland Garros com o desafio de afastar sua primeira "crise". No final do mês, ele fará sua estreia no principal palco francês após ter avançado até a segunda rodada do Australian Open, quando debutou na chave principal de um Grand Slam ao furar o qualificatório.

O brasileiro ganhou status de futura estrela por seu início arrasador na temporada. Após superar outras promessas e faturar o Next Gen Finals, Fonseca conquistou dois Challengers, levantou seu primeiro troféu ATP em Buenos Aires e quebrou recordes com apenas 18 anos. Ele se vê agora diante da possibilidade de se levantar após a oscilação.