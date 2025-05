Félix Torres vai da titularidade ao fim da fila, e Corinthians já não descarta venda

O Corinthians viu o zagueiro Félix Torres perder espaço nas últimas semanas e já não descarta vendê-lo na próxima janela de transferências. O equatoriano vinha sendo titular da equipe, mas foi para o fim da fila após uma sequência de falhas.

Alvo de desconfiança da torcida desde o ano passado, Félix iniciou a temporada em baixa e, aos poucos, cavou a sua vaga entre os titulares. Ele, inclusive, foi campeão paulista diante do Palmeiras atuando nos dois jogo da final.

O jogador foi expulso e cometeu o pênalti que quase recolocou o rival na decisão, mas contou com a sorte. Hugo Souza agarrou a cobrança de Raphael Veiga e garantiu o título do Corinthians. Mais recentemente, ele voltou a levar cartão vermelho na partida contra o Racing-URU, pela Sul-Americana. Desde então, não entrou mais em campo.

Com a chegada de Dorival Júnior, Félix ficou escanteado. Mesmo com a ausência de Gustavo Henrique, entregue ao departamento médico, o treinador tem utilizado a dupla André Ramalho e Cacá.

Sendo assim, a diretoria do Corinthians está aberta a ouvir propostas pelo atleta e não dificultará sua saída se receber uma oferta considerada vantajosa.

O Timão investiu cerca de R$ 6,5 milhões (R$ 31 milhões) para contratar Félix Torres do Santos Laguna-MEX, no início do ano passado. O defensor, contudo, conviveu com altos e baixos e passou longe de ser uma unanimidade no setor. Ao todo, foram sete partidas disputadas pelo clube do Parque São Jorge. Seu contrato vai até o fim de 2028.

Ainda em 2024, os mexicanos chegaram a entrar com uma ação na Fifa alegando falta de pagamento do Corinthians. O caso está sendo avaliado pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) e ainda não teve um desfecho.