Ex-Corinthians, atacante André Luís é anunciado pelo Vila Nova

Nesta sexta-feira, o Vila Nova anunciou a contratação do atacante André Luís, ex-Corinthians. O atleta, que estava no Cuiabá, chega com contrato válido até novembro de 2026.

André deixou o Dourado após atos de indisciplina. Sua última partida disputada foi no dia no dia 10 de abril, quando entrou no lugar de Lucas Cardoso, aos 17 minutos do segundo tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vila Nova Futebol Clube (@vilanovafc)

Pelo Cuiabá, disputou 96 partidas e balançou as redes dez vezes.

Ao longo da carreira, o atleta também já defendeu outros clubes brasileiros, como Fortaleza, Ponte Preta, Atlético-GO e Santa Cruz.