Estêvão é um jogador brilhante, só não fez gol em clássicos, diz PVC

Estêvão ainda não marcou em clássicos pelo Palmeiras, mas tem sido importante nos jogos contra os rivais, onde soma um aproveitamento de 73,3%, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Isso não é uma crítica, é uma informação — o Estêvão não fez gol em clássico. Mas ele fez gol em jogo importante, o Cerro Porteño foi um jogo importante, o Sporting Cristal foi um jogo importante. Ele só não fez gol em clássico.

O Estevão é um jogador extraordinário, brilhante. Ele tem 12 clássicos pelo Palmeiras: ganhou seis e empatou quatro, só perdeu dois. Então o desempenho dele em clássicos é muito bom, porque o Palmeiras tem tido desempenhos em clássicos muito bons e o Estevão tem ajudado muito nesse desempenho.

Paulo Vinícius Coelho

PVC ressaltou que é importante para a carreira de grandes craques decidir os clássicos, mas ponderou que Estêvão ainda está em amadurecimento.

Qual é o maior goleador da história de Real Madrid x Barcelona? É o Messi. Qual é o maior goleador da história do Real Madrid contra o Barcelona? É o Cristiano Ronaldo, em segundo lugar é o Di Stéfano.

Tem parâmetros que ficam na história de um jogador e é claro que não tem que ficar na história de um jogador de 18 anos. O jogador de 18 anos tem um processo de amadurecimento.

O Estêvão pode ser o maior goleador da história de Chelsea x Manchester United. Mas na história do Palmeiras, ele não fez gol em clássicos.

Paulo Vinícius Coelho

Líder do Brasileirão, o Palmeiras recebe o São Paulo no próximo domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

