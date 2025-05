Escalação do Corinthians: Dorival esboça mudanças e terá desfalque contra o Mirassol

O elenco do Corinthians finalizou na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para a partida contra o Mirassol, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior esboçou mudanças no time titular, que terá o desfalque de José Martínez.

O jogador passará por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajará com a delegação ao interior paulista. Vale lembrar que ele deixou o jogo contra o América de Cali, na última terça-feira, com dores na região posterior da coxa esquerda.

A tendência é que Maycon herde a vaga do venezuelano no meio-campo. Outras alternativas para o setor são Charles e Alex Santana. Já na defesa, Félix Torres deve receber uma chance entre os titulares e formar dupla com Cacá.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

As atividades desta manhã foram compostas por dois exercícios táticos. Dorival aproveitou para fazer ajustes nas movimentações dos atletas e ensaiou bolas paradas.

O duelo com o Mirassol está agendado para a tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia.

O Corinthians tropeçou pela Sul-Americana no meio de semana, mas vem de uma boa vitória no Brasileirão, diante do Internacional, e pode entrar no G6 do torneio em caso de vitória. O Timão é o oitavo colocado da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.