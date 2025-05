Ednaldo vai convocar a seleção? PVC explica o que pode acontecer

Caso o novo técnico da seleção brasileira não esteja contratado, uma comissão da CBF deve anunciar a convocação para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

A comissão técnica e a diretoria de seleções não estão trabalhando para que eles tenham que convocar, mas eles estão preparados por saberem que podem precisar convocar.

Tudo indica que, no dia 18, quem vai anunciar a convocação vai ser uma comissão ou com o Ednaldo [Rodrigues, presidente da CBF] ou com o Rodrigo Caetano [diretor de seleções] ou com o Juan [gerente técnico].

Provavelmente, no dia 18, ainda não vai ter técnico. Se tiver técnico, convoca o técnico, claro, mas o trabalho dessa comissão está sendo feito para isso.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Rodrigo Caetano e Juan se preparam nos bastidores para assumirem a convocação.

Isso tem sido um trabalho bem feito pelo Rodrigo Caetano, pelo Juan e pelo Tomás, que é um dos observadores da comissão técnica antiga do Tite. Eles estão viajando o tempo inteiro.

Na terça-feira, o Rodrigo Caetano estava em Fortaleza vendo Fortaleza x Colo-Colo. O Juan, com o Rodrigo Caetano, esteve no Internacional e Nacional de Montevideo no Beira-Rio. Eu estive em Barueri e encontrei com os dois em Palmeiras e Corinthians. Então, isso está acontecendo.

Paulo Vinícius Coelho

O Brasil joga nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador fora e Paraguai em casa, respectivamente. A CBF tem até 18 de maio para enviar a lista à Fifa devido à liberação dos atletas.

Bruno Andrade: Isso arranha a imagem da seleção na Europa

Direto de Portugal, o colunista Bruno Andrade relatou que a possibilidade de a seleção brasileira ser convocada por dirigentes arranha ainda mais sua imagem no futebol europeu.

Essa possibilidade caiu como uma bomba na Europa. Como é que pode uma seleção pentacampeã mundial, a mais titulada na história do futebol, não ter treinador e ser convocada por dirigentes e pelo presidente?

Nesse momento, a imagem da seleção brasileira é muito arranhada. É uma nuvem cinzenta que cobre a seleção na comunicação social aqui na Europa.

Bruno Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra