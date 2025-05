Diretor do São Paulo revela negociações para permanências de Marcos Antônio e Ruan: "Querem ficar"

Marcos Antônio e Ruan estão mais próximos de permanecer no São Paulo do que de deixar o clube. Os dois jogadores estão emprestados até junho de 2025, mas de acordo com o diretor de futebol Carlos Belmonte, já existem negociações para as permanências de ambos os atletas.

O São Paulo negocia com a Lazio para a permanência de Marcos Antônio e, segundo Belmonte, as conversas com o clube italiano já estão mais avançadas, uma vez que as equipes possuem uma boa relação. O caso de Ruan, por sua vez, já é tratado com o Sassuolo.

"Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Nesse momento, nada fechado, mas o Marcos Antônio já mais avançado, as conversas estão andando num ritmo mais rápido. Do Ruan, também estão andando. Temos muita convicção de que são eles são importantes e temos muito otimismo de que eles possam continuar com a gente a partir da próxima temporada também. Agora no meio do ano, o Marcos Antônio já vai cumprir a meta dele, o Ruan está um pouco mais distante, mas estamos fazendo um formato em razão das questões orçamentárias para que possa empurrar isso um pouco mais para frente e contar com os jogadores por mais um tempo aqui no São Paulo", revelou o dirigente em entrevista ao UOL.

O diretor também deu detalhes sobre os moldes que o São Paulo deseja adotar para selar a permanência de Marcos Antônio e Ruan. A ideia é estender o empréstimo por mais um ano para exercer a compra na próxima temporada, o que geraria menos gastos ao departamento de futebol.

Na reta final de abril, o São Paulo divulgou seu balanço financeiro relativo a 2024 e registrou um endividamento de quase R$ 1 bilhão - mais precisamente R$ 968,2 milhões. O investimento em contratações e outros gastos relativos ao futebol profissional foram fatores para o aumento considerável da dívida.

? Sexta-feira repleta de trabalho por aqui!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/SsAemOVVjN ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2025

"A ideia que a gente tem é tentar fazer com que essa compra ocorra na próxima temporada. O que deve acontecer nos dois casos é um reempréstimo por mais um ano com a compra obrigatória na temporada seguinte. Fazemos um reempréstimo, mantemos uma meta para a próxima temporada, e aí fazemos a compra. Um (respiro) orçamentário, porque continua como empréstimo nessa temporada", explicou o dirigente.

Por fim, Belmonte também deixou claro que Marcos Antônio e Ruan possuem um desejo em comum: permanecer no São Paulo por mais tempo.

"Os dois querem ficar. Já conversamos com os dois, estão muito satisfeitos. São jogadores muito importantes para nós, ambos em crescimento, no auge da idade. Jogadores jovens que podem ter mercado futuro. E são atletas muito comprometidos exatamente com o que a gente acredita no São Paulo: os atletas que, quando não estão jogando, treinam muito para jogar. Não ficam do lado, não se esforçando. Se esforçaram o tempo inteiro e hoje estão tendo a oportunidade de jogar", concluiu o diretor.

Marcos Antônio iniciou a temporada como reserva, mas voltou a ganhar espaço entre os titulares após a lesão de Pablo Maia. Ao todo, são 13 de 15 jogos como titular, com duas assistências. Já Ruan passou a ter mais oportunidades recentemente no 11 inicial e tem performado bem - saiu jogando em nove das 12 partidas que disputou.

Com ambos à disposição, o São Paulo volta a campo neste domingo, quando encara o Palmeiras. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.