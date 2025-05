Derrotado na altitude, Fluminense decide classificação diante da torcida

O Fluminense foi derrotado pelo San Jose-BOL, nesta quinta-feira, em La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado fez os tricolores saírem da liderança do Grupo F da competição internacional.

Os cariocas foram a campo com uma equipe alternativa na Bolívia. O técnico Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro e o Fluminense foi comandado por Alexandre Mendes. Com o revés, os cariocas, que têm sete pontos, caíram para a vice-liderança, e o Once Caldas, com nove unidades, é o novo líder.

Todos os segundos colocados das chaves da Sul-Americana disputarão um playoff contra os terceiros melhores de cada grupo da Libertadores, em confrontos definidos através de sorteio. Apenas os primeiros vão diretamente à fase de mata-mata.

Fim de jogo. GV San José 1×0 Fluminense. Voltamos a campo no domingo, às 17h30, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/E89MXAPzAl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2025

Agora, os tricolores terão que buscar a classificação nas duas últimas rodadas. A equipe vai enfrentar Unión Española-CHI e Once Caldas-COL no Maracanã.

O primeiro passo é vencer a equipe chilena na próxima semana. Já na última rodada, o confronto deverá ser direto pela liderança contra os colombianos.

A tendência é a de que Renato Gaúcho volte a escalar os principais jogadores para garantir a ponta da chave e avançar direto para as oitavas de final da Sul-Americana.