De olho no bicampeonato, Makhachev descarta abdicar do cinturão peso-leve do UFC

Campeão peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev vai definir seu futuro depois da disputa entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, válida pelo título dos meio-médios (77 kg), que acontece neste sábado (10), no Canadá. Dependendo do resultado do combate, que lidera o card da edição de número 315 do Ultimate, o próximo compromisso do russo no octógono pode incluir uma subida para a divisão até 77 kg em busca de um bicampeonato ou sua permanência na categoria até 70 kg, onde reina absoluto desde 2022. Seja qual for o caso, uma coisa parece certa: o atleta do Daguestão (RUS) não pretende abrir mão do seu status atual.

Em publicação feita no seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Makhachev descartou a possibilidade de abdicar do seu cinturão peso-leve do UFC, mesmo que vá em busca do título dos meio-médios em sua próxima luta. Caso a intenção do russo se confirme, a criação de uma cinta interina pode ser a solução encontrada pelo Ultimate para amenizar um possível longo período de ausência do campeão e manter a categoria ativa.

"O 'main event' deste sábado vai definir qual é o meu próximo passo. Mas independentemente do resultado dessa luta, eu não vou vagar meu título peso-leve! Podemos conseguir um desafiante de verdade lá", afirmou Makhachev.

Entenda a situação

Islam Makhachev, atual campeão dos leves, aguarda a definição da disputa deste sábado, entre Muhammad e Della Maddalena, para decidir se subirá para tentar a conquista do cinturão dos meio-médios na sequência. Para isso acontecer, o desafiante teria que destronar o americano de ascendência palestina, que é amigo pessoal do russo.

Neste cenário, com a queda de Belal, o russo teria caminho livre para subir de categoria em busca do segundo título no Ultimate. Com a saída de Makhachev da jogada, ainda que sem abdicar do trono, o UFC provavelmente criaria um cinturão interino até 70 kg, e o brasileiro Charles Do Bronx seria um dos favoritos para protagonizar a próxima disputa de cinturão no peso-leve, contra Ilia Topuria, que deixou o peso-pena recentemente em busca de mais uma cinta na organização.

