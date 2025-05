Daniel Cormier acusa Alex Poatan de mentir e descarta versão de hacker

O ex-campeão do UFC e atual comentarista Daniel Cormier levantou dúvidas sobre a recente polêmica envolvendo Alex 'Poatan' e uma publicação de aposentadoria feita em sua conta no X (antigo Twitter). Para o veterano do octógono, o brasileiro não foi vítima de um hacker - como alegou posteriormente -, mas sim de um impulso motivado por frustração.

Na última quarta-feira (7), uma postagem no perfil do paulista sugeriu um desentendimento com a alta cúpula do UFC e, inclusive, a possibilidade de uma aposentadoria precoce - o que, compreensivelmente, fez com que o assunto se tornasse o mais discutido entre os fãs naquele momento. Horas depois, o próprio atleta afirmou que sua conta havia sido invadida e que a mensagem não havia sido escrita por ele.

"Pereira é um mentiroso. Ele não foi hackeado. Pode ter tuitado algo e, depois, alguém ligou dizendo: 'Ei, calma, vamos com calma'. Eu não acredito nessa história, irmão. É conveniente demais. Foi específico demais", declarou Cormier no programa Good Guy/Bad Guy, que apresenta ao lado de Chael Sonnen.

Segundo sua teoria, o estopim da reação teria sido uma conversa frustrante entre o brasileiro e Hunter Campbell, executivo da organização. Cormier acredita que, durante uma viagem ao Daguestão para tratar da próxima luta de Islam Makhachev, Campbell sondou nomes para o card da International Fight Week, incluindo Magomed Ankalaev.

"Enquanto Hunter estava no Daguestão com o Islam discutindo a luta, eles ainda não tinham um combate fechado para o evento. Então ele pergunta: 'E você, Ankalaev, está disponível?' Ankalaev responde: 'Posso lutar'. Depois, vai até o Poatan e pergunta: 'Alex, consegue lutar?' Ele responde: 'Bom, é pouco tempo pra me preparar'. Hunter então diz: 'Ok, vamos dar essa luta por título para outra pessoa'", explicou o ex-lutador.

Deboche adversário

Desde que se estabeleceu como possível desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg), Magomed Ankalaev tem aproveitado todas as oportunidades para alfinetar o colega de divisão. E a mais recente polêmica não passou despercebida. Após a publicação enigmática de Pereira, seguida da alegação de ataque cibernético, o russo ironizou a situação e, em tom de provocação, chegou a "assumir a autoria" da suposta invasão, debochando do rival nas redes sociais.

