Cubs ou Sox? Rivais do beisebol 'disputam' torcida do papa Leão 14 em Chicago

O papa Leão 14, escolhido nesta quinta-feira como novo líder da Igreja Católica, vem gerando diversas curiosidades no público. Entre elas está o time para o qual o americano torce no beisebol. Natural de Chicago, Robert Prevost, nome do pontífice, tem sido motivo de disputa entre os rivais Chicago Cubs e Chicago White Sox, os dois times de beisebol da cidade.

Nas redes sociais, o White Sox aproveitou para fazer uma postagem brincando com a preferência do papa. Na publicação, a franquia desejou parabéns e colocou um vídeo do irmão de Leão 14 afirmando que o novo líder da Igreja Católica é torcedor do time. "A família sempre sabe o que é melhor, e parece que a torcida de longa data do papa Leão 14 se aproxima um pouco mais da 35th Street com a Shields", disse o time.

O canal ABC, veículo de grande repercussão nos Estados Unidos, trabalha com uma versão de que Prevost é na verdade torcedor do Chicago Cubs. A equipe, também em suas redes sociais, reivindicou a preferência do papa e felicitou Leão 14.

Apesar da divertida disputa que tomou conta das redes sociais dos torcedores das duas equipes, Robert Prevost, de 69 anos, possui uma relação com o esporte diferente da adotada pelo papa Francisco, que era torcedor fanático e declarado do San Lorenzo, da Argentina.

O Chicago White Sox conquistou três títulos da World Series em 1906, 1917 e 2005, além de títulos da Liga Americana em 1955, 1994 e 2005, e da Divisão Central em 2005, 2006, 2008, 2021, 2022 e 2023. Já o Chicago Cubs, conhecido pela histórica seca de 108 anos sem títulos, encerrada com a conquista da World Series em 2016, soma três títulos da MLB em 1907, 1908 e 2016.