CR7 pode melar negociação entre seleção e Ancelotti? Milly e Alicia opinam

Cristiano Ronaldo poderia atrapalhar negociação entre a seleção brasileira e Carlo Ancelotti? Milly Lacombe e Alicia Klein analisaram as chances no UOL News, do Canal UOL.



Em meio a negociações entre o técnico e a seleção canarinho, CR7 também procurou o treinador italiano e sondou a possibilidade de levá-lo para comandar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, na próxima temporada. Os dois trabalharam juntos no Real Madrid entre 2013 e 2015.

Alicia: 'Cartada final de CR7 pode ser incentivo para Ancelotti'

Talvez, se ele conseguisse ser a voz da razão e disser para o Ancelotti: 'meu amigo, olha onde você está se enfiando, o presidente [da CBF] pode ser destituído a qualquer momento...'

Aparentemente, conforme reportei há alguns dias, já há um acerto [entre o Ancelotti e a] seleção brasileira, que só vai ser anunciado depois da partida entre Real Madrid e Barcelona no domingo. Ele [Ancelotti], ao que tudo indica, já escolheu a seleção brasileira. Mas é isso, enquanto o nome não estiver no papel ali com a caneta, ele pode mudar de ideia.

A sondagem do futebol saudita foi feita há algumas semanas. Então, talvez, a cartada final do Cristiano Ronaldo seja só um último incentivo. Em qualquer momento a cabeça do Ancelotti deve entender o tamanho do pepino que ele terá de assumir se vier para o Brasil. Alicia Klein, colunista do UOL

Milly: 'Se Ancelotti tiver traço de loucura, virá para o Brasil'

Eu acho que ele está nessa dúvida, treinar dois caras que eu acho que ele sempre quis treinar: Cristiano Ronaldo [no Al Nassr] ou Neymar [na seleção, quando se recuperar]. O CR7 já trabalhou, mas o Neymar, ele não teve essa chance. Então, fica aí o questionamento.

Se ele tiver um traço de loucura que a gente ainda não conheça, ele vem para o Brasil, sim, se meter lá na CBF. Se ele quiser uma coisa mais tranquila, ele vai para o Sauditão. Vamos ver em que momento da vida ele está o Ancelotti. Milly Lacombe, colunista do UOL

