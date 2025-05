Com uma a menos, São Paulo empata com o Fluminense pelo Brasileiro feminino

Com uma jogadora a menos durante boa parte do tempo, o São Paulo ficou no 0 a 0 com o Fluminense, nesta sexta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

A equipe paulista chegou a 18 pontos, ultrapassou o Palmeiras e subiu para a quarta posição na tabela. No entanto, a equipe ainda pode ser ultrapassada na rodada. O Fluminense figura na nona colocação, com 13 unidades.

O São Paulo vira a chave e passa a focar no embate contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Paulista. Já o Flu volta a campo na próxima sexta, para o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileiro.

Fim de jogo: #SPFCxFLU (0-0) Próxima partida: Red Bull Bragantino x São Paulo, quinta-feira (15), às 17h, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP), pelo Paulistão. #FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/PGuRnZ9hqh ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 10, 2025

O São Paulo ficou com uma jogadora a menos em campo ainda no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Bruna Calderan fez falta em Raquel, que sairia cara a cara com Carlinha. Por ser a última da linha de defesa, a lateral recebeu cartão vermelho direto. Mesmo em desvantagem numérica, o Tricolor Paulista conseguiu segurar o empate até o intervalo.

Na segunda etapa, o São Paulo seguiu suportando os ataques do Fluminense que, naturalmente, saiu mais para o jogo. Além de segurar as pontas atrás, o time da casa assustou as cariocas com bolas no travessão e na trave, na reta final do jogo.