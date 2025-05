Com uma a menos, São Paulo empata com Fluminense no Brasileirão feminino

São Paulo e Fluminense empataram por 0 a 0 nesta sexta-feira, em confronto pela 10ª rodada do Brasileirão feminino. O confronto aconteceu na cidade de Cotia, casa da equipe paulista.

Com o empate, o time paulista atingiu os 18 pontos e virou parcialmente o quarto colocado. Já o Flu se manteve em na 13ª posição, com 13 pontos.

As equipes voltam a atuar pelo Brasileirão feminino no final da próxima semana: o Fluminense recebe o Flamengo em clássico na sexta-feira, às 21h (de Brasília), enquanto o São Paulo enfrenta o Bahia no domingo, às 11h.

Como foi o jogo

A primeira etapa do confronto não teve gols, mas contou com expulsão da lateral Bruna Calderan. Em embate com poucas oportunidades criadas, o São Paulo mantinha bom ritmo e boa posse de bola, mas foi prejudicado quando sua defensora acabou recebendo o cartão vermelho após derrubar Raquel Fernandes em chance clara de gol. A goleira Carlinha salvou o Tricolor paulista em várias chances do Flu nos 45 minutos iniciais.

Mesmo com mais chutes e uma atleta a mais no confronto, o Fluminense não conseguiu a vitória. O elenco carioca teve dificuldades de converter as oportunidades em gol e viu o São Paulo acertar quase duas vezes seguidas a trave da goleira Cláudia.

Na reta final, as cariocas ficaram perto de abrir o placar, mas Carlinha novamente salvou as são-paulinas e assegurou o empate.