Com passagem pela base do Palmeiras, Marino Hinestroza é destaque do Atlético Nacional na Libertadores

O Atlético Nacional-COL venceu o Internacional, nesta quinta-feira, por 3 a 1, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot. Autor da assistência para o segundo gol, Marino Hinestroza, com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, é o destaque da equipe colombiana na competição.

Hinestroza disputou três jogos pela fase de grupos da Libertadores, marcou um gol, deu três assistências e precisou de apenas 61 minutos para uma participação direta. Segundo dados do Sofascore, o ponta de 22 anos ainda deu sete passes decisivos, teve 63% de cruzamentos certos, venceu 21 duelos e completou 14 dribles (3º melhor na competição).

O jogador ainda é o líder em assistências na fase de grupos da Libertadores, empatado com Leonardo Fernández (Peñarol), Patricio Rodríguez (Bolívar), Lucas Villalba (Nacional) e Bryan Ramirez (LDU).

? Marino Hinestroza (22 anos) tem a 2ª maior Nota da Libertadores 2025! ??? ? 3 jogos

?? 1 gol

?? 3 assistências (1º da Copa!)

? 61 mins p/ participar de gol (!)

? 7 passes decisivos

?? 63% acerto no cruzamento (!)

? 21 duelos ganhos (!)

? 14 dribles certos (3º da Copa!)... pic.twitter.com/oKh0FQKXjz ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 9, 2025

Entre 2020 e 2021, Marino Hinestroza defendeu a equipe sub-20 do Palmeiras. O colombiano foi relacionado para duas partidas com o elenco profissional, mas acabou não entrando em campo. Em seguida, o jogador passou por América de Cali-COL, Pachuca-MEX e Columbus Crew-EUA, até chegar ao Atlético Nacional em setembro de 2024.

Na temporada, Hinestroza marcou quatro gols e deu cinco assistências, em 16 jogos.

Vice-líder no grupo da morte

Com a vitória sobre o Internacional, na noite desta quinta-feira, o Atlético Nacional assumiu a vice-liderança do grupo F, com seis pontos conquistados, um atrás do líder Bahia. Por outro lado, o Colorado caiu para a 3ª posição, com cinco pontos.

Na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), o Atlético Nacional recebe o Bahia, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot.

Antes disso, a equipe colombiana volta a campo neste domingo, às 20 horas, quando recebe o Llaneros, pela 18ª rodada do Campeonato Colombiano, novamente no Estádio Atanasio Girardot. O Atlético Nacional é o vice-líder da competição, com 32 pontos.