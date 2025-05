Com novidade, Corinthians divulga relacionados para jogo contra o Mirassol; veja lista

O Corinthians divulgou nesta sexta-feira, véspera do jogo contra o Mirassol, a lista de relacionados para a partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A relação conta com uma novidade: Diego Palacios. A última vez que o lateral esquerdo equatoriano esteve presente no banco de reservas foi no dia 15 de fevereiro deste ano, no duelo contra o Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Em contrapartida, o volante José Martínez irá desfalcar o Timão. O venezuelano passará por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajará com o restante da delegação. Veja abaixa a lista de relacionados completa:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, João Pedro Tchoca;

Laterais: Diego Palacios, Fabrizio Angileri, Léo Mana, Matheus Bidu, Matheuzinho;

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, Maycon e Raniele;

Atacantes: Héctor Hernández, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

O duelo entre Corinthians e Mirassol está agendado para a tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia.

A equipe de Dorival Júnior tropeçou pela Sul-Americana no meio de semana, mas vem de uma boa vitória no Brasileirão, diante do Internacional, e pode entrar no G6 do torneio em caso de vitória. O Timão é o oitavo colocado da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.