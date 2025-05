Com dois gols de Thiago Galhardo, Santa Cruz vence América-RN pela Série D

Nesta sexta-feira, o Santa Cruz venceu o América-RN por 2 a 1, pela quarta rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio do Arruda, no Recife (PE). Thiago Galhardo marcou duas vezes para os mandantes. Souza fez o gol dos visitantes.

Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Grupo C. Já o América-RN caiu para a segunda posição da chave, com sete. Os quatro primeiros colocados avançam à próxima fase da Série D.

O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Central-PE pela quinta rodada da primeira fase da Série D. No mesmo dia, o América-RN recebe o Santa Cruz-RN às 16h30, também pela liga nacional.

Com os dois gols marcados no confronto, Thiago Galhardo chegou a três tentos na Série D e é um dos jogadores que mais balançou as redes na competição. Ele divide a liderança da artilharia com: Júnior Viçosa, do ASA-AL, Jonas Moreira, do Trem-AP, Ronaldy, do Tuna Luso-PA, Giovane Gomez, do São José-RS, e Alex Gonçalves, do Marcílio Dias-SC.

Os gols do jogo

Jogando em casa, o Santa Cruz dominou as ações do primeiro tempo. Aos 22 minutos, Thiago Galhardo abriu o placar, após aproveitar rebote de Renan Bragança, goleiro do América-RN. Aos 40, Willian Júnior passou para Thiago Galhardo, que bateu na entrada da área e ampliou o marcador.

No entanto, o América-RN reagiu na etapa complementar. Aos oito minutos, Aruá cruzou e Salatiel ajeitou de cabeça para Souza, que diminuiu o placar. Contudo, os visitantes não conseguiram chegar ao empate. A equipe de Natal criou boas oportunidades, mas parou em grande atuação de Felipe Alves, goleiro do Santa Cruz.