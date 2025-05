Colby Covington ataca o Brasil ao projetar carreira na política: "Animais imundos"

Conhecido por seu estilo provocador dentro e fora do octógono, Colby Covington voltou a causar polêmica ao direcionar críticas ao povo brasileiro durante participação no podcast "Kairouz Bros". Em meio a uma fase negativa no UFC, o ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg) tem recorrido ao discurso político como nova plataforma para se manter em evidência - e não poupou palavras ao falar do Brasil (clique aqui ou veja abaixo).

Alinhado ideologicamente ao ex-presidente Donald Trump, o norte-americano afirmou considerar uma futura carreira na política dos Estados Unidos. Questionado sobre quais nações poderiam sofrer sanções caso ele ocupasse uma posição de poder, foi direto na resposta.

"Eu imporia tarifas ao Brasil, aqueles animais imundos por ali", disparou o atleta, atualmente nono colocado no ranking da categoria.

A declaração reacende a postura polêmica adotada desde o UFC São Paulo, em 2017, quando, após vencer Demian Maia, o atleta iniciou sua persona 'Chaos' chamando o país de "esgoto". Desde então, insultos direcionados a brasileiros se tornaram frequentes em suas entrevistas. No mesmo podcast, ele também ironizou imigrantes que vivem nos Estados Unidos.

"Não os deixe entrar. Se vocês amam tanto seu país, por que não vivem e competem lá? Por que vivem nos Estados Unidos e agem como se fossem brasileiros? Se você vive nos EUA, você é americano", provocou o lutador.

Fase difícil

Com quatro derrotas nas últimas seis apresentações - incluindo reveses diante de Leon Edwards e Joaquin Buckley - Covington tem se distanciado da elite da divisão. Ainda assim, segue sendo uma figura presente no noticiário do MMA, mais por suas declarações controversas do que por conquistas recentes no octógono.

Colby Covington Talks About Entering Politics And Says He'll Impose Tariffs On Brazil ?? ?

"If that's what the people want, if that's what the country wants, I'd love to serve the people. I'd put tariffs on Brazil-those filthy animals over there."

? Kairouz Bros pic.twitter.com/X8ZWfjvX8O

- Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2025

