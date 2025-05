Caio Borralho critica 'sumiço' de Nassourdine Imavov no UFC: "Ligar para o FBI ou CIA"

A indefinição sobre seu futuro no UFC parece estar fazendo Caio Borralho perder a paciência, principalmente com Nassourdine Imavov - seu principal alvo. Sexto colocado no top 15 do peso-médio (84 kg) e dono de uma sequência de sete vitórias na organização, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' vê no russo naturalizado francês - líder do ranking da categoria - o adversário ideal para seu próximo compromisso no octógono. Porém, a falta de uma resposta positiva do rival de divisão tem irritado o brasileiro.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Borralho voltou a criticar e provocar Imavov pelo 'sumiço'. O atleta maranhense lembrou que a maioria dos rivais do top 15 estão com lutas marcadas ou, no mínimo, especuladas. Assim, caso um duelo entre o brasileiro e o russo naturalizado francês não se concretize, ambos ficarão sem muitas opções de oponentes ranqueados para enfrentar.

"DDP vs Khamzat, Whittaker vs De Ridder, Hernandez vs Dolidze, Adesanya vs Strickland, Robocop vs Hermansson. Posso começar a ligar para o FBI, a CIA ou o SERVIÇO SECRETO para descobrir onde Imavov está?", provocou Caio.

Hiato inédito

Enquanto ainda não possui um novo compromisso marcado, Caio Borralho vê uma indesejada marca ser ampliada a cada dia. Desde sua estreia no UFC, em abril de 2022, o peso-médio brasileiro nunca havia ficado mais de sete meses sem competir - período este que já foi superado na atual conjuntura, tendo em vista que a última apresentação do atleta da Fighting Nerds ocorreu em agosto do ano passado, quando venceu Jared Cannonier por pontos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok