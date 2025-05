Botafogo-SP lança novo uniforme para a temporada de 2025; veja detalhes

O Botafogo-SP, em parceria com a Volt Sport, lançou oficialmente o novo uniforme principal para a temporada 2025. A camisa combina inovação tecnológica com elementos clássicos que resgatam a essência do Tricolor de Ribeirão Preto.

Com predominância da cor branca e listras horizontais em preto e vermelho no peito, o modelo apresenta oferece conforto, flexibilidade e mobilidade aos atletas. A peça traz recortes estratégicos nas costas, ombros e mangas para melhorar o desempenho esportivo.

Outro destaque do uniforme é a tecnologia Dry Ray, exclusiva da Volt Sport, que garante alta respirabilidade e rápida absorção do suor, proporcionando conforto térmico durante a prática esportiva.

O goleiro Brenno, o meio-campista Sabit e o atacante Alexandre Jesus estarão presentes para autografar as novas camisas compradas pelo torcedores. Horário da sessão de autógrafos: das 19h00 às 21h00 COMPAREÇAM E PRESTIGIEM o novo manto do Pantera pic.twitter.com/t7ZHnHSCq0 ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) May 9, 2025

"O projeto da nova camisa do Botafogo-SP foi pensado para unir performance e tradição. Mantivemos elementos clássicos, como as tradicionais faixas horizontais, e adicionamos tecnologia e conforto para jogadores e torcedores. É uma peça que carrega a alma do Pantera", afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

"Temos muito orgulho da nossa trajetória e essa camisa traduz exatamente o que representamos: tradição, garra e paixão. É uma honra poder apresentá-la à nossa torcida" disse Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo-SP.

O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. A venda será feita nas lojas físicas oficiais e online, pelo valor de R$ 299,99.