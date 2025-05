Bayer Leverkusen oficializa saída do técnico Xabi Alonso

Na manhã desta sexta-feira, o Bayer Leverkusen oficializou a saída do técnico Xabi Alonso ao final da temporada. O treinador espanhol possuía contrato até junho de 2026.

A tendência é que ele seja o sucessor de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Com isso, o técnico italiano pode avançar nas negociações para fechar com a Seleção Brasileira.

"O Bayer 04 conquistou reconhecimento duradouro no mundo do futebol graças ao sucesso almejado sob o comando de Xabi Alonso. Levar o Campeonato Alemão à Leverkusen invicto, além de vencer a Copa da Alemanha, chegar à final da Liga Europa e vencer a Supercopa nos deixa muito orgulhosos", comentou Fernando Carro, CEO do clube alemão.

Nesta temporada, o Bayer Leverkusen não conseguiu repetir o domínio que teve em 2024. No Campeonato Alemão, o clube amargou o vice-campeonato para o Bayern de Munique. Além disso, a equipe foi eliminada nas semifinais da Copa da Alemanha e nas oitavas da Liga dos Campeões.

Xabi Alonso terá mais dois jogos no comando do time alemão. Neste domingo, o Leverkusen recebe o Borussia Dortmund, às 10h30 (de Brasília), na BayArena. Já na última rodada da Bundesliga, a equipe visita o Mainz, na Mewa Arena.

More than a coach - a legend ??? Thank you for everything, Xabi! pic.twitter.com/1Q4StFC9PM ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025

Carreira de Xabi Alonso

O volante espanhol, que se aposentou em 2017, com 35 anos, teve carreira dividida em cinco times: Eibar, Real Sociedad e Real Madrid, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.

Desde 2022 como técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso teve rápida ascensão no comando da equipe alemã. Em seus três anos de trabalho, o espanhol conquistou o primeiro Campeonato Alemão da história do clube, além de vencer uma Copa da Alemanha e uma Supercopa. Todos os títulos foram em 2024.