Auxiliar do Fluminense cita dificuldades com a altitude em derrota na Sul-Americana

Atuando fora de casa, o Fluminense foi derrotado pelo San José-BOL por 1 a 0 nesta quinta-feira, em La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Renato Gaúcho não viajou por cuidados médicos, e Mendes, seu auxiliar, comandou a equipe. O profissional falou sobre as dificuldades do Tricolor Carioca na altitude boliviana.

"Nós sabíamos que íamos encontrar dificuldades. Em princípio em relação a altitude, com os jogadores demorando para se adaptar com a velocidade e a maneira de bater na bola. Isso foi falado antes do jogo e tentamos minimizar. Nos primeiros minutos a gente notava uma falta de ação em virtude disso", disse Mendes, em entrevista coletiva.

Em seguida, o auxiliar do Fluminense analisou o jogo. Mendes disse que um dos principais fatores para a derrota do time brasileiro foi a falta de eficiência nas chances criadas.

"Se você não concretizar as situações que você cria, em algum momento o adversário marcar. Criamos situações de circulação de bola, troca de corredor, mas não foi o suficiente para a gente finalizar com o gol. Existiram situações reais, mas não tivemos no terço final a capacidade e a eficiência", analisou o profissional.

Foco no Brasileiro

Agora, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro. Com Renato Gaúcho de volta no banco de reservas, o Tricolor visita o Atlético-MG neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada da competição.