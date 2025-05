Atletismo Brasil disputa o Mundial de Revezamentos de Guangzhou

O Atletismo Brasil disputa o sétimo Mundial de Revezamentos de Guangzhou, na China, neste sábado e domingo. O time brasileiro de atletismo vai brigar por qualificação para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, Japão, de 13 a 21 de setembro. São 14 as vagas que estarão em disputa no fim de semana.

Os seis atletas chamados para o 4×100 metros, sob o comando de Darci Ferreira, são Felipe Bardi e Erik Cardoso, Vinicius Rocha Moraes, Hygor Gabriel Bezerra Borges Soares, Rodrigo Pereira do Nascimento e Vitor Hugo Mourão dos Santos.

"Estamos com um time muito bom, queremos fazer um bom resultado. Nosso primeiro objetivo é classificar o Brasil para a final e na final fazer uma excelente marca", disse Felipe Bardi, de 26 anos, recordista brasileiro e sul-americano dos 100 metros (9.96, em setembro de 2023), sétimo na Top List da World Athletics (9.99, em abril deste ano) e tem com o revezamento 4×100 metros a marca de 38.19 (em agosto de 2023, no Mundial de Budapeste, Hungria).

"Estou muito otimista, trabalhando com os melhores velocistas do momento do nosso país e entendo que vamos fazer a melhor formação possível. Estou otimista porque vejo os atletas muito bem entrosados e conscientes do papel de cada um no momento, com um clima de descontração, respeito e honestidade, de muita verdade", disse o treinador Darci Ferreira.

O Brasil faz a rodada de qualificação do 4×100 m masculino neste sábado (10/5) na série 4, que tem também os Estados Unidos. O Brasil, com 18 atletas (12 homens e 6 mulheres), ainda compete no 4×400 m masculino e feminino e 4×400 m misto.

Vagas para o Mundial

As 14 melhores equipes em cada uma das provas garantem vagas no Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio. As duas vagas restantes (ao todo serão 16 seleções em Tóquio) serão definidas pelo Ranking dos melhores colocados (de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de agosto de 2025).

As vagas para Tóquio estarão em disputa nos dois dias de competição em Guangzhou (10 e 11 de maio). Na primeira rodada, neste sábado, as duas melhores equipes de cada uma das quatro eliminatórias (oito) avançam para a final do domingo e garantem também a classificação para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio. Na segunda rodada, domingo, essas equipes competem por premiação em dinheiro e medalhas.

Todas as outras equipes fazem a segunda rodada, no domingo, e as duas melhores de cada uma das três eliminatórias (seis) também se classificam para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio.