Após título com Liverpool, Salah leva prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês pela 3ª vez

O atacante egípcio Mohamed Salah voltou a receber os holofotes do noticiário na Inglaterra em função de sua grande fase. Nesta sexta-feira, o atleta ganhou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês e se igualou ao atacante Henry, que também recebeu o troféu em três oportunidades. Destaque na campanha vitoriosa do Liverpool nesta temporada, ele obteve números expressivos no torneio.

Artilheiro isolado da competição, que foi garantida de forma antecipada, o jogador canhoto balançou as redes 28 vezes. Somando todas as partidas da temporada, a conta sobe para 33 gols além de 23 assistências em um total de 49 confrontos.

O prêmio foi concedido pela Associação de Jornalistas de Futebol (FWA na sigla em inglês) e Salah contou com 90% dos votos dos 900 membros que participaram da eleição. Este é o troféu individual mais antigo do mundo (sua primeira edição aconteceu em 1948). As outras duas edições em que ele acabou contemplado foram em 2018 e 2022.

O seu companheiro de equipe, o defensor Virgil Van Dijk terminou em segundo lugar e o terceiro posto ficou com o atacante do Newcastle, Alexsander Isak. Já no feminino, quem ganhou a eleição de melhor jogadora foi a atacante do Arsenal, Alessia Russo, seguida da Khadija Shaw, do Manchester City e de Mariona Caldenrey, também do Arsenal.

De acordo com a FWA, a eleição mostrou que a vitória de Salah aconteceu de maneira incontestável. "Ele obteve 90% dos votos de 900 integrantes da FWA, a maior margem de vitória neste século", anunciou a entidade por meio de um comunicado.

Neste fim de semana, o Campeonato Inglês volta a ter sequência com a disputa da 36ª rodada. Com 82 pontos e apenas três derrotas em 35 compromissos, o Liverpool vai a campo encarar o vice-líder Arsenal no Anfield, no domingo.